Zehn Designerstühle mit Kultstatus

Vor einigen Jahrzehnten entwarfen Designer und Architekten wie Eames oder Jacobsen erstmals besondere Stuhlmodelle – nichts ahnend, dass diese Kultstatus erreichen würden. Das Erfolgsrezept der Kreationen liegt in einer Kombination aus zeitlos schönem Design und Funktionalität. So lassen sich die Möbelstücke auch über Jahre hinweg problemlos in jeden Einrichtungsstil einfügen. Zusätzlich profitiert auch unsere Gesundheit von der ergonomischen und praktischen Gestaltung der Sitzmöbel.

Wir stellen euch anhand moderner Einrichtungsbeispiele unserer Experten die legendären Designs vor.