homify 360°: Ferienhaus am Gardasee

Abgeleitet wurde der Baustil von der ortstypischen Skelettbauweise der Limonaias, so sind in reiner Perfektion zwei Häuser entstanden, die von ihrem Purismus und dem einzigartigen Ausblick leben. Die Fassade sowie die Öffnungen der beiden Anwesen unterscheiden sich kaum voneinander. Entscheidend ist die verlagerte Positionierung der Gebäudeelemente auf dem Grundstück: Die separierten Trakte stehen zwar getrennt voneinander, erlangen aber durch die spezielle Platzierung die Erscheinung eines zusammengehörigen Gefüges. So entsteht eine spannende Wechselwirkung zwischen den Häusern und zugleich eine stimmige Symbiose. Auf ganz natürliche Weise wird durch die versetzten Häuser der Garten in Poolbereich, Terrasse und Wiese gegliedert.