Schmückende Säulen

Schon die alten Ägypter haben auf Säulen gesetzt. Während sie damals aber vor allem eine tragende Funktion hatten, kann man in der modernen Architektur vielmehr von einem Schmuck-Charakter sprechen. So gibt es überall auf der Welt berühmte Beispiele freihstehender Säulen: Die Unabhängigkeitssäule in Mexiko-City, die Eiserne Säule in Delhi oder die Berliner Siegessäule, um nur wenige zu nennen. Auch in Innenräumen werden Säulen aus Holz, Metall oder Stein häufig für dekorative Zwecke eingesetzt. homify zeigt fünf Säulen, die den Raum verschönern: