9 fantastische Häuser

Bei der Gestaltung dieses Objektes hat man eindeutig auf einen Kontrast gesetzt. Der von geometrischen Formen sowie von schlichten Linien gezeichnete Baukörper fügt sich im Tetris-Look zusammen. Während die dominierenden Glieder in Schwarz gehalten wurden, hat man den Eingang in Creme gewählt. Dadurch wird ein zeitloser und zugleich elegant wirkender Look kreiert. Die Elemente aus Holz lockern den Dunkel-Hell-Kontrast auf, für ein interessantes Spannungsgefüge ist so gesorgt.