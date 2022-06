Schmuckes Haus mit Pool

In der Küche wird das Holz, das für die Gestaltung zum Einsatz kam, ein wenig heller und rötlicher und bildet einen warmen Kontrast zu den weißen, grifflosen Fronten. Die Formensprache hält sich hier puristisch zurück und es entsteht ein sehr modernes Flair mit großzügiger Kochinsel in der Mitte des Raumes und Hightech-Elektrogeräten. Funktionalität und Design gehen hier Hand in Hand.