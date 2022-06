Extravagante Glamour-Villa mit modernem Twist

So angesagt der moderne Minimalismus mit seiner kompromisslosen Geradlinigkeit und dem puristischen ’Weniger ist mehr’-Gedanken auch sein mag – er ist nicht jedermanns Sache. Heute haben wir euch einen krassen Gegenentwurf zur reduzierten Schnörkellosigkeit mitgebracht, die wir euch hier bei homify sonst meistens so zeigen. In Italien hat das Innenarchitektenteam von StudioG für seine Kunden klassischen Luxus und die Liebe zum Glamour wieder aufleben lassen. Und doch hält das mondäne Landhaus auch die eine oder andere unerwartete Überraschung bereit…