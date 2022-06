Eins plus mit Sternchen: das perfekte Haus

Ihr steht auf modernes Design und schnörkellosen Purismus, auf lichtdurchflutete Räume, Luxus pur und das gewisse Etwas? Dann ist das, was ihr in diesem Artikel seht, mit Sicherheit euer absolutes Traumhaus. Es stammt aus der Feder unserer Schweizer Experten von meier architekten und hat einfach alles, was man sich von einem modernen Traumhaus wünscht. Wir können uns gar nicht entscheiden, was uns am meisten beeindruckt – der Pool, die Hammeraussicht, die Hightechküche oder der durchgestylte Weinkeller?!