homify 360°: Modernes Wohnen in den Bergen

Gute Architektur gleicht gutem Essen: Es braucht nicht viele Zutaten um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Schaut man sich die Bilder dieses Projektes in den Bergen an, wird einem schnell klar, dass die puren Materialien die Raffinesse des Konzeptes sind. Signifikantes Element ist der Gebrauch von Kiefernholzlatten an Wänden und Decken, die sich wie ein roter Faden durch das Haus ziehen. Die großformatigen anthrazitfarbenen Bodenfliesen bilden einen kontrastreichen Gegenpol zum hellen Holz.