8 Waschbecken mit Wow-Effekt

Das Waschbecken ist der unangefochtene Mittelpunkt eines jeden Badezimmers und immer öfter auch optisch ein echter Blickfang. Die Zeiten des unspektakulären klassisch konkaven Porzellanwaschbecken in langweiligem Weiß sind nämlich längst vorbei. Stattdessen waschen wir unsere Hände heute am liebsten in echten Designerbecken aus Holz, Stein, Glas oder Metall. Gerne auch ungewöhnlich geformt, farblich extravagant oder sonst wie aus dem Rahmen fallend – Hauptsache das Waschbecken fällt auf und bringt einen unverwechselbaren Style ins Bad. Hier kommen acht Modelle, die uns so sehr ins Staunen versetzen, dass wir darüber fast vergessen, was wir eigentlich im Badezimmer wollten…