Loft Style: So verpasst du deinem Zuhause den coolen Look!

Das Wort „loft“ stammt aus dem englischen und bedeutet übersetzt Dachboden oder Speicher. In den 1940er Jahren begannen die Menschen in Großstädten wie New York und London alte, leerstehende Fabrik- und Industriegebäude in Wohnungen umzuwandeln. Da die finanziellen Mittel fehlten, um großartige Umbaumaßnahmen zu bezahlen, wurden die Möbel einfach in die vorgefundenen Räumlichkeiten integriert – die Loftwohnung war geboren. Das Ergebnis waren große, offene Wohnbereich, die meist eine ganze Etage einnahmen und über hohe Decken verfügten. Provisorisch gezogene Wände oder Raumteiler sorgten für eine grobe Unterteilung der Zonen. Rohe Materialien wie Backstein, Beton, Holz und Metall standen im großen Kontrast zu neuwertigen Möbeln und prägten den Industrial- und Loft Style. Besonders Freiberufler und Künstler erkannten die großzügig geschnittenen Wohnungen als wahre Goldgrube, da sie hier günstiges Wohnen und Arbeiten kombinieren konnten. Bis heute erfreut sich der coole Look von Loftwohnungen an großer Beliebtheit und ist somit zu einer teuren und raren Angelegenheit geworden. Nur wenige haben das Glück oder die finanziellen Mittel, sich ein richtiges Loft leisten zu können, weshalb Designer und Architekten die Nachahmung des Loft Styles längst entdeckt haben. Nun ist es auch Normalsterblichen möglich, sich den angesagten Style nach Hause zu holen und durch architektonische wie auch dekorative Stilmittel umzusetzen. In diesem Ideenbuch wollen wir euch fünf tolle Ideen vorstellen, wie ihr eure vier Wände in ein kleines Loft verwandeln und euch so das coole, lässige Lebensgefühl nach Hause holen könnt