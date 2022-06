Lebensmittel stilvoll aufbewahren

Wer kennt das Problem nicht: Man kann den Vorratsschrank in der Küche noch so durchdacht einräumen und so oft aufräumen wie man will – innerhalb von kürzester Zeit herrscht wieder Chaos zwischen offenen Pastapackungen, dem klebrigen Honigglas, Ölflaschen und Reisdosen. Und die eingestaubte Dose Ravioli da hinten steht da sicher auch schon seit dem Einzug. Ob man die noch essen kann… ? Mit diesem High-Tech-Vorratssschrank gehören diese Probleme jetzt der Vergangenheit an, denn hier gibt es nicht nur jede Menge Platz, sondern noch dazu ausfahrbare Fächer, sodass wir jederzeit ganz einfach und bequem auch an die hintersten Dosen und Gläser herankommen.