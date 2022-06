Umgestaltung von Garten, Pool und Terrasse

Gerade in der Großstadt ist ein Garten schon etwas ganz Besonderes und bietet uns vor allem im Sommer eine Extraportion entspannte Lebensqualität. Doch was tun, wenn der Garten in die Jahre gekommen ist und man ihm sein Alter ansieht? Höchste Zeit für ein Umstyling! Die Gartenplaner von neuegaerten gartenkunst bieten professionelle gestalterische Gartenberatung für alle, die ihrem alten Garten zu neuem Glanz verhelfen wollen. So geschehen auch in Berlin, wo ein nicht mehr ganz taufrischer Pool samt Gartengrundstück und leicht spießiger Terrasse zu einem mediterranen, topmodernen Gartentraum umgestaltet wurde.