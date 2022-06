Extravagante Sitzmöbel

​Ihr habt zu wenig Platz, um weitere Stühle in den eigenen vier Wänden aufzustellen? Bekommt aber ständig und viel Besuch von Freunden oder der Familie? Ja und nochmal ja, dann können wir euch vielleicht mit diesem Modell helfen, denn diese Sitzgelegenheit hat sich den Namen Klappstuhl wirklich redlich verdient. Die Idee ist so einfach wie genial: Ein großes Brett, das zwei quadratische gleichgroße Ausschnitte hat. Mit Hilfe eines kleinen Hebels, der an der Innenseite des Rahmens befestigt wird, lassen sich die Sitzfläche sowie der notwendige Fuß, der für den stabilen Stand sorgt, ausklappen. Den Stuhl gibt es in verschiedenen farblichen Ausführungen – uns gefällt die bunte und grafische Lackierung besonders gut.