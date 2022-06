Bilder aufhängen: 7 Varianten

Mit Bildern wird eine Wohnung erst so richtig wohnlich, denn sie sorgen für die persönliche Note und den letzten Schliff in unserem Zuhause. Dafür muss man natürlich zunächst mal die Entscheidung treffen, welche Art von Kunst man sich denn nun an die Wand hängen will – Urlaubsfotos, Familienportraits, Kunstdrucke, Gemälde, Poster, Postkarten oder alles auf einmal? Wenn die Entscheidung gefallen ist, welche Bilder den großen Auftritt verdient haben, stehen wir vor der großen Frage, wie wir sie so arrangieren, dass sie auch optimal wirken. Wir haben euch sieben verschiedene Varianten mitgebracht, an denen ihr euch orientieren könnt – von streng geordnet bis chaotisch-kreativ.