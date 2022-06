Tipps für die Strukturierung der Wohnung

Der Essbereich wird in dieser Wohnung klar mit Licht und Farbe strukturiert. Zudem sorgt ein Spiel mit unterschiedlichsten Farben und Materialien für Lebendigkeit und Dynamik: Zum einen wirkt die rote Farbe an der Wand aktivierend und anregend und zum anderen steht die erdfarbene Betonwand für Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Weiße Kiessteine, die in der Wandnische als Dekoration dienen, unterstreichen das naturnahe Ambiente. Ein weiterer Blickfang im Essbereich sind die frischen Blumen und die federleicht wirkende Deckenlampe.

Wusstet ihr übrigens, dass die Farbe Gelb unsere Geselligkeit fördert? Noch mehr Tipps zum Thema Farbe und Mobiliar für diesen Wohnbereich findet ihr hier: Ideen fürs Esszimmer.