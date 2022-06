Fliesen für jeden Raum

Fliesen im Schlafzimmer können dem Raum einen modernen und minimalistischen Look verleihen. Ein weicher Teppich oder, wie in diesem Beispiel, ein Fell versprechen Fußkomfort beim Aufstehen. In den meisten Fällen wird unter Fliesen eine Fußbodenheizung gebaut, diese sorgt für größte Behaglichkeit und mollig warme Füsse. Wie ihr euer Schlafzimmer einrichten könnt, lest ihr in dem Ideenbuch: Schöne Schlafzimmerideen