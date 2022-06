Außen traditionell, innen trendy

Wer modern wohnen will, braucht dafür keinen Neubau mit Flachdach und viel Beton. Auch im historischen Altbau lassen sich zeitgemäße Wohnansprüche verwirklichen, indem man an- beziehungsweise umbaut. In Großstädten wie London, deren Straßenbild geprägt ist von historischen Häusern aus lange vergangenen Zeiten, entscheiden sich immer mehr Hausbesitzer für eine konsequente Modernisierung. Um den besonderen Charme der alten Architektur zu erhalten, verzichtet man meist auf eine Veränderung der Frontfassade und konzentriert sich stattdessen auf eine Umgestaltung der Innenräume sowie einen Anbau auf der Rückseite des Gebäudes. Das Beispiel, das wir euch heute mitgebracht haben, stammt aus der Feder der britischen Architekten von Flower Michelin.