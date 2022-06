Schickes Einfamilienhaus mit Wahnsinnsausblick

Zum Abschluss finden wir uns noch einmal auf der Terrasse ein und genießen die sagenhafte Aussicht. Dank der erhöhten Lage am Hang reicht die nämlich über die Dächer der Nachbarhäuser hinweg bis zum Horizont, wo Bergketten ein zauberhaftes Panorama malen. Hier morgens zu frühstücken oder in der Nachmittagssonne an einem kühlen Getränk zu nippen, muss einfach fantastisch sein!