Traumhaus mit Wow-Blick

Wenn ihr an Häuser in Cornwall denkt, habt ihr sofort kleine, schnuckelige Steincottages in verwilderten, idyllischen Gärten vor Augen? Die gibt es sicherlich, aber der südwestliche Zipfel Englands hat architektonisch noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel modernes Design mit ganz viel Glas und grandiosen Ausblicken auf die malerische Landschaft. Wir haben heute ein traumhaftes Ferienhaus für euch im Gepäck, das wir bei den Immobilienmaklern von Perfect Stays entdeckt haben. Es handelt sich um ein großzügiges, super modernes, aber auch sehr gemütliches Strandhaus, das bis zu 14 Personen Platz bietet und mit jeder Menge Komfort und einer unschlagbaren Aussicht zu beeindrucken weiß. Viel Spaß auf unserem virtuellen Rundgang durch diese Traumimmobilie.