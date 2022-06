Modernes Traumhaus in NRW Bauzeit 5 Monate Preis 313.500 €

Die rechte Garage führt über den Technik- und Abstellraum direkt in die Küche. Bei Schnee und Regen gelangt man so trocken ins Haus und auch Einkäufe lassen sich auf kürzestem Weg herein bringen und verstauen. Der Haupteingang zeigt sich hinter der Tür als breite Eingangsdiele, die in einen offenen Wohn- und Essbereich führt. Die drei Kinder- und das Elternschlafzimmer liegen im Obergeschoss. Dort ist auch die 16 Quadratmeter große Dachterrasse anzutreffen.

Sowohl außen als auch innen setzte man auf ein abgestimmtes Farb- und Materialkonzept aus verschiedenen Blautönen, Grau und Anthrazit, Weiß, natürlicher Eiche und Zink. Dieses bestimmt mit Fassade, Sockel, Fenster, Fensterbänken, Dachrändern, Böden und Türen alle Bauteile.