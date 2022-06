homify Expertenprofil: Der Landschaftsarchitekt

Unsere Reihe der homify Expertenprofile widmet sich heute dem Beruf des Landschaftsarchitekten. Neben dem Garten- und Landschaftsbau, der vor allem von ausgebildeten Gärtnern realisiert wird, benötigen wir für größere Planungskontexte die Fachkenntnis eines Landschaftsarchitekten. Er beschäftigt sich mit Vorplanungen, theoretischen Grundlagen und erarbeitet Konzepte, die letztlich dazu führen sollen, dass Freiräume in unserer Umgebung ihrer Bestimmung entsprechend nutzbar gemacht werden können. Demzufolge arbeiten Landschaftsarchitekten entweder auf freiberuflicher Basis oder als Angestellte in der Verwaltung oder auch in nichtstaatlichen Organisationen.

Was unterscheidet den Landschaftsarchitekten von einem Spezialisten im Bereich Garten- und Landschaftsbau (kurz auch GaLa-Bau genannt)?

Der Landschaftsarchitekt hat im Gegensatz zum GaLa-Bauer eine akademische Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsarchitektur absolviert. An vielen deutschen Hochschulen gibt es diese Fachrichtung als eigenen Bachelor-, Master- oder Diplomstudiengang. Auch wenn von vielen Berufspraktikern eine vorhergehende Ausbildung als Gärtner für das folgende Studium empfohlen wird, ist es keine zwingende Voraussetzung. Lediglich ein Praktikum in diesem Bereich wird für ein Studium vorausgesetzt. Um die Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt tragen zu dürfen, muss – genau wie beim Architekt oder Innenarchitekt - ein Eintrag in der Architektenkammer vorgenommen werden. Dafür ist zum einen der Nachweis des erfolgreich absolvierten Studiums sowie zum anderen der zwei- bis dreijährigen erfolgreichen praktischen Tätigkeit inklusive eigenständiger Planungstätigkeit unter der Anleitung eines eingetragenen Landschaftsarchitekten erforderlich.

Welche Leistung kann ich von einem Landschaftsarchitekten erwarten?

Entwurf, Planung und Umgestaltung von nicht bebauten Flächen – das ist das Metier des Landschaftsarchitekten. Innerhalb dieser Bereiche gibt es natürlich eine riesige Spannweite an verschiedenen Aufgaben, für die ein Landschaftsarchitekt engagiert werden kann. Bei homify sind Experten eingetragen, die sich auf die unterschiedlichsten Arbeiten spezialisiert haben. Ganz im Sinne der Eigenbeschreibung einer ästhetisch-künstlerischen Disziplin auf der Grundlage von Naturwissenschaften und Technik bekümmert der Landschaftsarchitekt die Entwicklung sämtlicher unbebauter Außenräume mit dem Ziel, ökologisch und sozial funktionierende Lebensumwelten zu kreieren. Es geht um Entwicklung von Freiräumen im städtischen Kontext, um einen Ausgleich zwischen bebauter und unbebauter Fläche, um kommunikative Funktionen von Grünflächen und damit im Endeffekt auch immer um die Aufwertung öffentlichen Raumes. Der Landschaftsarchitekt übernimmt dabei die konzeptionelle Fachplanung im Rahmen von städtebaulichen Konzepten (z.B. für Tourismusplanung, Konversion von Industriebrachen etc.), die Objektplanung im Kontext von Renaturierungen oder Denkmalschutzpflege und auch die Bauleitplanung im Sinne der Erstellung von Gutachten etc. gehört dabei zu den möglichen Leistungen.

Lohnt es sich auch als Privatperson, einen Landschaftsarchitekten zu engagieren?

Selbstverständlich können auch Privatpersonen vom gesamten Leistungsspektrum eines Landschaftsarchitekten profitieren, schließlich geht es ja auch bei der Vorgartenplanung um ganzheitliche Konzepte, ästhetische Leitbilder und natürlich um die optimale Nutzung des Raumes: Der Landschaftsarchitekt übernimmt hier vor allem eine beratende Funktion. Er tritt mit dem Auftraggeber in Dialog, analysiert Wünsche und Vorstellungen und überprüft die Realisierbarkeit. Egal, ob man nun Unterstützung bei der Realisierung seines privaten Designgartens benötigt, den Firmensitz repräsentativ, nachhaltig und sinnvoll gestalten möchte oder Angebote zum Thema Urbane Freiraumentwicklung sucht – bei homify gibt es passende Experten für jedes landschaftsarchitektonische Anliegen!