Moderner Wohntraum

Aus seitlicher Betrachtung lässt sich sehr gut erkennen, dass sich der Balkon über das Erdgeschoss hinwegschiebt und somit eine überdachte Terrasse bildet. Die Auskragung sowie eine integrierte Markise spenden dem darunter liegenden Essbereich Schatten. Design, Funktion und Komfort gehen somit Hand in Hand. Für die Brüstung im Obergeschoss wurde Glas als modernes und transparentes Material vorgesehen, sodass eine uneingeschränkte und weitreichende Aussicht in die Umgebung garantiert ist.

Bei der Gestaltung des Gartens spielen Palmen ein elementare Rolle, kreieren diese doch ein karibisches Flair. Dieses wird durch das kühle Nass des Pools in herrlich leuchtendem Türkis optimal abgerundet. Wenn es abends dunkel wird, gehen die Lichter um den Pool und im Garten an und tauchen das Objekt in ein stimmungsvolles Licht ein.

