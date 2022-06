Osterdeko: Frische Ideen für euer Zuhause

Endlich ist es so weit: Die Tage werden länger und wärmer und die Sonne kommt nicht mehr nur sporadisch alle paar Wochen für gefühlte fünf Minuten zu Besuch. Der Frühling steht offiziell in den Startlöchern und wir verabschieden uns mit einem rauschenden Osterfest vom Winter. In eurer Wohnung ist noch nichts zu sehen von den bevorstehenden Feierlichkeiten? Dann wird es höchste Zeit! Wir haben euch heute sechs frische Ideen zur diesjährigen Osterdeko mitgebracht, mit denen ihr den Frühling in euren vier Wänden gebührend willkommen heißen könnt. Mit dabei sind natürlich viele altbekannte Klassiker, dieses Jahr allerdings mit einem modernen Twist. Sie passen sich unserem Stil an, erobern die Herzen von Naschkatzen im Sturm, lassen uns kreativ werden und eröffnen neue Perspektiven. Kurzum – diese Dekoideen bringen frischen Wind in die Bude und sorgen für gute Laune. Wir wünschen euch schon einmal frohe Ostern und einen grandiosen Start in den Frühling!