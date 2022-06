Ruhe bitte! SO verringerst du den Lärmpegel in deiner Wohnung

Teppiche vermindern den Lärm, den Tritte in der Wohnung verursachen. Darüber freut sich nicht nur derjenige, der unten drunter wohnt. Auch man selbst hat es ruhiger und wird nicht gleich von jeder Bewegung der Mitbewohner oder der Familie aufgeschreckt. Damit Teppiche den Trittschall dämpfen können, müssen sie auch dort liegen, wo der Schall entsteht – nämlich dort, wo man langgeht. Ein schöner Flickenteppich im Flur oder dicke, flauschige Teppiche in Wohnzimmer und Kinderzimmer tragen so nicht nur zu einem schönen Ambiente, sondern auch zu einem ruhigeren Wohnen bei. Wer Böden neu verlegt, kann zudem einen Trittschall gleich mit einbauen. Allerdings wirkt der eher in der Wohnung dämpfend und verringert weniger den Schall, der nach unten dringt. Dieser lässt sich allerdings dort, wo viel Lärm entsteht, beispielsweise unter der Waschmaschine oder beim Sport in der Wohnung, mit speziellen Schallschutzmatten reduzieren.