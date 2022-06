Fantastische Verwandlung einer Wohnung

Was für eine Verwandlung! Der Durchgangsbereich ist kaum wiederzuerkennen, wurde dieser doch mit einem modernen Look versehen. Dafür sorgen die in Taupe gehaltenen Wände, die ein elegant und klassisch wirkendes Raumbild kreieren. Der Türrahmen sowie die Wandleiste in Weiß und auch die zierliche Kommode kontrastieren den dunkleren Ton gekonnt und kommen richtig gut zur Geltung. Tolles Detail ist die Holztür eines einstigen Schuppens, die den Shabby-Chic aufgreift und einen Blickfang an der Wand bildet. Auch der neue Bodenbelag fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein, der aufgrund der auffälligen Schattierung regelrecht lebendig wirkt.