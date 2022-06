Die schönsten Häuser der Woche

Die Architektin Leeb-Lange wurde mit dem Umbau und der Sanierung eines Einfamilienhauses in Passau beauftragt. Die Ausgangssituation war ein Bungalow aus dem Jahre 1963. Gemeinsam mit dem Team der Stern BaugesmbH & Co KG gelang es ihr, daraus dieses wunderbare Gebäude entstehen zu lassen.

An der weißen und würfelartigen Fassade werden die türkisen Verkleidungen der Öffnungen zu einem erfrischenden Highlight. Das Außergewöhnliche an diesem Haus ist, dass es in klassischer Massivbauweise Stein auf Stein gebaut wurde. Obendrein verwendet die Stern BaugesmbH & Co KG bevorzugt Baumaterial aus der Region, was wiederum eine hervorragende Qualität bietet und beste Voraussetzungen für ein gutes Raumklima schafft.