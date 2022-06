6 Dinge, die jeden kleinen Balkon zur Wohlfühloase machen

Der Frühling ist in vollem Gange und kündigt mit seinen ersten, warmen Sonnenstrahlen den lang ersehnten Sommer an. Das Schönste was wir nun machen können, ist die frische Luft zu genießen und uns auf die warme Zeit des Jahres zu freuen. Gartenbesitzer fangen nun langsam mit der Vorbereitung des Gartens an, um in wenigen Wochen die volle, grüne Pracht von ihrer besten Seite zu erleben. Auch in den städtischen Regionen werden sich Parks und öffentliche Grünflächen von Besuchern kaum retten können. Wer in der Stadt wohnt und das Glück hat, eine Wohnung mit Balkon ergattert zu haben, kann das Entspannen zu Hause mit dem Genuss des freien Himmels verbinden. Balkone können als Mini-Gärten der Stadtbewohner bezeichnet werden, und sind eine tolle Alternative für junge, berufstätige Menschen. Wer seinen Balkon zudem liebevoll gestaltet, macht alles richtig, denn die kleine Outdoor-Oase lädt bei gutem Wetter zum Verweilen ein: Ein gemütliches Frühstück am Sonntag oder ein Gläschen Wein an lauen Sommerabenden – ganz egal, wie groß der Balkon ist, die frische Brise ist immer eine willkommene Abwechslung zum Aufenthalt im Innenbereich. In diesem Ideenbuch möchten wir euch die schönsten Ideen vorstellen, wie ihr euren kleinen Balkon in eine echte Wohlfühloase verwandeln könnt.