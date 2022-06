Prägnanter Purismus mit Liebe zum Luxus

Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass dieses Haus all diejenigen begeistern dürfte, die auf modernes, schnörkelloses Design stehen. Es handelt sich um einen typischen Flachdachbau, wie sie momentan überall reihenweise aus dem Boden sprießen, mit einer klaren Formensprache und großen Glasflächen, die sich dem Garten und der angrenzenden Naturlandschaft öffnen und auf diese Weise Innen- und Außenraum nahtlos ineinander übergehen lassen. Der Außenbereich wird so zu einer natürlichen Erweiterung des Wohnkonzepts. Die großzügige Terrasse und der Swimmingpool liegen eine Stufe höher als der Garten und passen sich vom Design her der modernen, geradlinigen Architektur des Hauses an.