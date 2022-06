Wandnischen mit Wow-Effekt

In modernen Wohnungen, die vom reduzierten Purismus leben und in denen so wenige Möbel wie möglich herumstehen sollen, sind Wandnischen eine tolle Alternative zum klassischen Regal und bieten jede Menge Platz für Accessoires jeglicher Art. Am spannendsten wirkt der Gesamteindruck, wenn eine Wand mehrere Nischen beherbergt, die sich in Form, Größe und Ausrichtung voneinander unterscheiden, ohne dabei ein unruhiges Gesamtbild abzugeben. Ein besonders cooler Look ergibt sich, wenn jede der Vertiefungen auf eine andere Art und Weise gefüllt wird und eine eigene Funktion zugeteilt bekommt. Wie man sie gestaltet, hängt ganz vom persönlichen Geschmack ab. Große Nischen im Wohnzimmer können mit einem Kamin, Feuerholz oder einem Fernseher versehen werden, kleinere mit schönen Deko-Objekten, ausgewählten Büchern, Blumenvasen oder Pflanzen. Übrigens darf die eine oder andere Nische Interior Design Experten zufolge auch ruhig mal leer bleiben, was das Gesamtbild etwas luftiger wirken lässt.