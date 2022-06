Stuck reparieren: Das müsst ihr beachten

Stuck – das sind plastische Ausformungen von Mörteln jeglicher Art, die in manchen Altbauten Decke und Wand verzieren. Die, die Räume besonders spannend und zu einem echten Hingucker machen. Sie kleiden Innenräume und Fassaden in ein edles Gewand und reichen von einfachen Ornamenten bis hin zu großflächigen Deckengestaltungen mit opulenten Formen. Ganz vorn mit dabei waren in diesem Fall die Zeiten des Barock und des Rokoko, deren Aushängeschild genau dieser Stil war.

Stuck bzw. die Arbeit mit Gips zur Innenraumgestaltung tauchte schon 7000 v.Chr. erstmals in einer kleinasiatischen Stadt auf. Und auch die Sumerer und Babylonier sollen schon Gips zum Verzieren ihrer Räume benutzt haben. Die Technik hat also schon einige Jahre auf dem Buckel.

Und wo sind wir heute angekommen? Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden Fertigstuckteile in Katalogen angeboten, die in Gießformen in Serie hergestellt werden. Wer sich intensiv mit den verschiedenen Stuckarten und deren Pflege und Reparatur auseinandersetzten möchte, wird Stuckateur.