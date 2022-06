Die Mischung macht's: ein facettenreiches Haus

In der Küche wird die natürliche Farbpalette konsequent fortgeführt, aber hier kommt zugleich eine neue Nuance ins Spiel: Die Stühle im Retro-Design sind eine Hommage an die 70er-Jahre und ergänzen den modernen, zeitlosen und geradlinigen Look der Küchenfronten und Geräte perfekt. Hier gehen Design, Persönlichkeit und Funktionalität Hand in Hand.