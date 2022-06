Altes Reetdachhaus neu in Szene gesetzt

Bevor wir uns die restlichen Räume anschauen, werfen wir kurz einen Blick von außen auf das Reetdachhaus, dessen ursprüngliche Architektur bei den Sanierungsarbeiten erhalten blieb. Mit dem weit heruntergezogenen Krüppelwalmdach, der Backsteinfassade und den mit Fensterläden versehenen Sprossenfenstern wirkt das Gebäude sehr traditionell und passt sich seiner Umgebung harmonisch an. Allerdings wurden auch einige Veränderungen durchgeführt, um dem Anspruch der Bewohner an ein modernes, lichtdurchflutetes Wohnen gerecht zu werden. So vergrößerten die Architekten die Fenster im Erdgeschoss und integrierten ein zusätzliches Fensterband in das Reetdach.