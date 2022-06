Von der Chaos-Wohnung zum stylishen Zuhause

Auch in diesem Raum hat sich eine erstaunliche Verwandlung vollzogen. Was früher unruhig, unaufgeräumt, altbacken und dunkel wirkte, präsentiert sich jetzt modern, stylish, funktional und freundlich. Die Wände bekamen neue Fliesen in einem angesagten Dunkelgrau, vor dem die neuen grifflosen Fronten in strahlendem Weiß besonders gut zur Geltung kommen. Ein neues Beleuchtungssystem taucht den Raum in ein helles, freundliches Licht, der moderne Essplatz lädt zum Verweilen ein.