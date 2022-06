Ein Haus, das dich begeistern wird

Zu guter Letzt können wir uns auch in der Küche davon überzeugen, dass das klare und stilvolle Design in wirklich jedem Raum angewandt wurde. Insbesondere in der Küche sind die glänzenden Oberflächen des Mobiliars von Vorteil, da sie einen hygienischen Eindruck vermitteln. Clever sind auch die eingebauten Küchenschränke, da sich durch diese Variante Platz sparen lässt. Und wer so ein geradliniges Design beherrscht, schafft es sogar, die sonst eher hässliche Dunstabzugshaube als stylishes Element erscheinen zu lassen.