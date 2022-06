Wochenendhaus mal anders: cool wohnen im Container

Das kleine Haus folgt einem offenen Grundriss. Wohn-, Ess- und Kochbereich bilden den größten Raum. Hinter uns geht es in das Schlafzimmer, die Tür vor uns führt in das Badezimmer. Die Küchenzeile wurde modern, schlicht und funktional ausgestattet und bietet alles, was man für ein entspanntes, gemütliches Wochenende so braucht – zwei Herdplatten, Kühlschrank, Spüle und Waschmaschine inklusive. Dank der hochwertigen Materialien, die bei der Innenraumgestaltung zum Einsatz kamen, erinnert hier wirklich gar nichts daran, dass man sich im Inneren eines Überseecontainers befindet.