Die aufregendsten Steinhäuser aus aller Welt

Dass Stein im Schlafzimmer alles andere als ungemütlich sein kann, beweist dieses Bild. In moderner Neuinterpretation wird der raue Stein mit weißen Möbeln kombiniert. Fließende Textilien verleihen dem Raum Gemütlichkeit, in Kombination ergibt sich so eine entspannende, aber moderne Atmosphäre. Noch mehr Beispiele für Steinwände in Innenräumen findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.