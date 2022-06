Ratgeber Grundriss: So liest man ihn richtig

Ein Grundriss ist die zeichnerische Darstellung eines Raumes oder eines Gebäudes. Auf Papier wird hier in kleinem Maßstab dargestellt, was in der Realität in der realen Größe gegeben ist. Angefertigt werden die Grundrisse in der Planungsphase vom Architekten. Wenn man neu in eine Wohnung zieht, sind Grundrisse besonders praktisch, weil sie Interior Designern vorab helfen, die Inneneinrichtung optimal zu planen. Auf einen Blick sieht man, ob das Bett für das Zimmer zu klein ist, wo die Couch Platz findet und wie sich das Kinderzimmer optimal einrichten lässt. Anhand eines Grundrisses kann man auf einen Blick erkennen, ob die Raumverteilung günstig ist und in welche Himmelsrichtung die einzelnen Räume zeigen. Auch Fenster, Heizkörper und Türen enthält der Grundriss und kann so von Anfang an helfen, Planungsfehler zu vermeiden.