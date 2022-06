Coole Ideen für einen einzigartigen Stil in deiner Wohnung

Nachdem der Wohnraum eingerichtet worden ist, wird dieser vor allem durch die violettfarbene Sofalandschaft eingenommen, die in den Mittelpunkt gerückt worden ist. Abstellmöglichkeit bietet der flache Rundtisch in weißer Hochglanzoptik. Den Spiegel, den wir in unserem täglichen Leben eher nutzen, um zu sehen, ob alles so sitzt wie es soll, wurde dieser hier als dekoratives Element in Form einer Wandverkleidung eingesetzt und vergrößert gleichzeitig optisch den Raum. Die Nische zur Verglasung hin wurde für eine elegante Sitzecke genutzt, wobei sich die Farbe Violett hier in abgeschwächter Variante als heller Fliederton erneut zeigt und für Vorhänge sowie Accessoires eingesetzt worden ist. Die Fensterfront wurde mit einer Jalousie versehen, die für Privatsphäre sorgt.