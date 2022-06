Ratgeber Balkontür: So findest du das richtige Modell

Auch die Farbpalette in Bezug auf die Gestaltung eurer Balkontüren wurde im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich erweitert. Sofern ihr in einem freistehenden Haus wohnt, solltet ihr also an keine Vorgaben gebunden sein, was eure persönlichen Designwünsche betrifft. Wichtig ist es dennoch, sich für eine Farbe zu entscheiden, die zum Stil eures Hauses passt und nicht ein überdurchschnittlich hohes Maß an Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vor allem Farben wie Braun, Weiß, Gelb oder Grün erfreuen sich in diesem Zusammenhang einer ungebrochenen Beliebtheit. Falls ihr es ein wenig knalliger mögt, sind selbstverständlich auch rote Türen möglich. Diese Eyecatcher-Farben sollten sich jedoch nach Möglichkeit auch an anderer Stelle, beispielsweise im Balkongeländer, wiederfinden, damit ein einheitliches Bild garantiert werden kann. Beachtet auch, dass ihr, falls ihr in einer Wohnung bzw. Eigentümergemeinschaft lebt, gegebenenfalls Richtlinien in Bezug auf erlaubte und nicht-gewünschte Farbtöne existieren.