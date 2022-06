Tipps für ein richtig gemütliches Kinderzimmer

Farben machen ein Kinderzimmer fröhlich und gemütlich. Was Eltern als stimmungsvoll empfinden, entspricht dabei allerdings nicht immer dem Geschmack der Sprösslinge. Kinder mögen es oft knallig und bunt. Schimmern und glitzern darf es. Gleichzeitig ist es wichtig, die Farben so zu gestalten, dass die Kinder in ihrem Zimmer abends zur Ruhe finden und, sobald sie ins Schulalter kommen, sich am Schreibtisch konzentrieren können. Gefragt ist also das Gleichgewicht zwischen harmonischen Grundfarben und spannenden Farbakzenten. Für Gemütlichkeit sorgen gedeckte Farben, wie Ocker, Beige oder ein zartes Terrakotta. Aber auch pastellige Töne, wie ein sonniges, leichtes Gelb, ein zartes Rosé, ein frisches, helles Grün oder ein Himmelblau passen als Grundton. Für Abwechslung kann dann mit Wandstickern oder mit farbigen Motiven an der Wand gesorgt werden. Diese können vor allem den Spielbereich bunt und fröhlich gestalten. Möglich ist auch, einzelne Bereiche im Kinderzimmer farblich unterschiedlich zu gestalten. Den Bereich des Schreibtisches in einem frischen Grün für mehr Konzentration, den Schlafbereich in einem ruhigen Blau und den Spielbereich in einem sonnigen Gelb. Wer das Zimmer, beispielsweise in einer Mietwohnung, nicht streichen möchten, kann bunte Möbel und passende Accessoires für die Wand wählen, um Farbe ins Kinderzimmer zu bringen.