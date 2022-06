Mühelos chic wohnen!

Ein Badezimmer der ganz anderen Art können wir euch in diesem Haus zeigen. So machte man an einer Wand Gebrauch von gebrochenen Steinen, die eine starke Verbindung zur Natur herstellen. Die ebenerdige Dusche ordnet sich vor dem geschosshohen Fenster an. Dadurch wird der Effekt erzielt, dass man sich trotz des geschlossenen Raumes wie unter freiem Himmel fühlt.