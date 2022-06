Schlichtes Häuschen mit grüner Seele

Wir verabschieden uns von diesem Projekt aus Indien mit einem Blick in das Bad. Hier regiert ein wilder Mustermix, der dem Nassbereich einen unvergleichlichen Charme verleiht. Zweifelsohne leben hier Künstler, die sich auch in ihren eigenen vier Wänden ausdrücken möchten. Dafür kamen verschiedene Fliesen zum Einsatz, die im oberen Bereich mit einer Wandmalerei kombiniert wurden. Die unterschiedlichen Farben und Formen schaffen eine äußerst originelle Umgebung, in welcher den Künstlern bestimmt die besten Ideen kommen.