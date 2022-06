Sonnige Momente mit einem selbstgebauten Terrassendach

Entscheidend für die bauamtliche Genehmigung sind das Bundesland, in dem man lebt, ebenso das Baugebiet und die Größe des geplanten Terrassendachs. Baurechtliche Vorgaben variieren von Bundesland zu Bundesland. Erkundigt euch also am besten bei eurem zuständigen Bauamt nach den jeweiligen Regelungen.

Dort kann man dann auch gleich herausbekommen, ob es einen räumlichen Freibetrag für das Terrassendach gibt. In Städten wie München und Berlin sind das zum Beispiel 30 m² Fläche und drei Meter Tiefe. Bleibt man beim Bau seiner Terrassenüberdachung innerhalb dieser Maße, muss man keine Genehmigung einholen. In anderen Bundesländern bzw. Baugebieten kann das aber schon wieder ganz anders aussehen.

Auch wenn man genehmigungsfrei bauen darf, sollte man sich mit dem Bauamt in Verbindung setzen. Es gelten nämlich auch für genehmigungsfreie Bauten die öffentlich-rechtlichen Vorschriften der jeweiligen Gemeinde. Brandschutz, Gestaltungssatzung, Bebauungsplan, Schneelastgrenzen oder Denkmalrecht müssen auch berücksichtigt werden. Und auch auf den Mindestabstand zu den Nachbarn – meist drei Meter – müsst ihr achten.

Für euer Bauvorhaben braucht ihr definitiv eine Genehmigung? Dann muss ein Antrag für eine Baugenehmigung gestellt werden. Notwendig dafür ist ein qualifizierter Entwurfsverfasser mit einer Bauvorlageberechtigung für das jeweilige Bundesland.