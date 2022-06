6 Einblicke in ein überraschendes Haus voller Kontraste

Was tun, wenn man in einem historischen Haus mit jeder Menge Charme wohnt, dessen Geschichte und besonderen Charakter man durchaus zu schätzen weiß, sich aber trotzdem ein etwas moderneres Wohngefühl und mehr Platz wünscht? Die Lösung: Man lässt das alte Gebäude mit einem modernen Anbau erweitern und holt sich so das Beste aus beiden Welten nach Hause - traditionelles Flair mit Geschichte und Klasse sowie zeitgemäßes Design mit viel Platz und lichtdurchfluteten Räumen. Verantwortlich für das Verschmelzen der Kontraste sind in diesem Fall die Architekten von PAULA NOVAIS ARQUITECTOS E DESIGN.