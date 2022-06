Coole Alternativen zum langweiligen Nachttisch

Der Nachtschrank ist nicht selten der blinde Fleck im Schlafzimmer. Während wir andere Schlafzimmermöbel wie Bett oder Kleiderschrank mit sehr viel Sorgfalt auswählen, gehen wir mit der Wahl des richtigen Nachtschranks eher nachlässig um. Dabei kann kaum jemand auf ihn verzichten: Auf dem Nachttisch liegt der Schmöker, in den wir uns allabendlich vertiefen, steht das Bild des Liebsten oder der Liebsten, auf das wir so gerne jeden Morgen als erstes blicken, und ist Platz für all diejenigen Dinge, die wir nachts dringend zur Hand haben müssen. Damit der Nachtschrank endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, wollen wir euch hier ein paar kreative Ideen an die Hand geben. Ihr werdet sehen: Schon ein paar kleine Veränderungen und eure Bettkommode wird allen anderen Möbeln in eurem Schlafzimmer die Show stehlen.

Das Beste daran ist, dass ihr dafür gar nicht tief in die Tasche greifen müsst, um den Platz neben dem Bett zu einem echten Hingucker zu machen. Unsere Ideen basieren auf die clevere Zweckentfremdung von Gegenständen, die uns ohnehin Tag für Tag im Alltag begegnen. Durch die unkonventionelle Verwendung dieser Gegenstände als Nachttisch oder Nachtschrank bekommt euer Schlafzimmer ein Touch mehr Persönlichkeit und individuellen Style. Und das natürlich immer ganz nach eurem Geschmack.