Das Mini-Haus im Haus

Schaut man sich das Bild an, würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, in welchem Land sich das Einfamilienhaus befindet. Tatsächlich sind wir nicht in heimischen Gefilden unterwegs, sondern in Korea. Hier wünschte sich eine junge Familie mit einem Kind ein Haus, das auf deren Tagesablauf abgestimmt ist. Entstanden ist ein Bau, der sich aus unterschiedlichen Gebäudekörpern zusammenschließt und im Gesamten betrachtet ein ideal zugeschnittenes Zuhause darstellt. So verabschiedeten sich die Planer von einem klassischen Raumprogramm und passten die Wünsche der Bauherren an die Konzeption des Hauses an.