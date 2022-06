Glänzende Aussichten

Wiederkehrende Elemente sorgen für Ruhe und Entspannung in Räumen, dieser Effekt ist in Küchen wünschenswert. Denn hier geht es ansonsten sehr hektisch zu, an den Abenden kommt die Familie nach einem langen und hektischen Tag zusammen und will den erlebten Tag gemeinsam ausklingen lassen. Die kugelrunden Hängeleuchten bieten sich bestens für die Positionierung über Esstischen, Küchenzeilen und Tresen an, da sie wiederholende Elemente, z.B. die aufgereihten Stühle wieder aufnehmen. Die Kugeln sorgen für ein gemütliches Licht und eine angenehme Stimmung. Die Farbe Silber strahlt immer Eleganz aus und lässt sich ähnlich wie Schwarz, Gold und Weiß mit jeder beliebigen Farbe kombinieren.