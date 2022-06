homify 360°: Modernes Gartenhaus

Zwei völlig verschiedene Varianten wurden hier für die Fassadegestaltung ausgewählt, um die Hülle des Gebäudes gleichzeitig zu schützen und zu verschönern. Links haben wir eine klassisch verputzte Wand, rechts handelt es sich um gespaltene Holzschindeln. Holzschindel sind in den mittleren und nördlichen Breiten stark verbreitet. Besonders häufig wird diese Art der Verkleidung in Thüringen und im Süden Deutschlands verwendet, wobei in Thüringen die Schindeln traditionell aus Schieferplatten gefertigt werden. Die vermehrte Verwendung von Holzschindeln wird oft im Kontext mit nachhaltigem Bauen verknüpft. Weitere moderne Häuser, die sich rund um das Thema Nachhaltigkeit drehen, findet ihr in unserem Ideenbuch: Moderner Hausbau mit nachhaltigen Ansprüchen