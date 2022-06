9 Küchen Ideen, die dir das Leben erleichtern

Ob in Form von Kräutern, Wildblumen oder Zimmerpflanzen – an natürlichem Grün darf es in keiner Küche fehlen, denn gerade Pflanzen runden die Einrichtung erst vollständig ab. Für besonderes Flair sorgt die Yucca, die vor allem für ihren dicken runden Stamm charakteristisch ist. Die langen schwertförmigen, lederartigen Blätter setzen Dank ihrer leuchtenden Farbe Akzente in jeder Küche. Für den gewissen Rahmen sorgt dabei der Kupferständer, der jedes Gewächs in Szene setzt. Nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Anleitung für den Kupferständer zum Selbermachen findet ihr bei Pflanzenfreude.