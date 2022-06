Bad verschönern ohne Komplettsanierung

Der Tag beginnt und endet mit einem Besuch im Badezimmer. Damit der Start in den Tag mit guter Laune gelingt und der Abschluss mit einem entspannten Gemüt genossen werden kann, sollte das Bad keine unschöne Nasszelle, sondern eine Wellnessoase mit Wohlfühlambiente sein. Doch in manchen Bäder will und kann einfach kein Entspannungsgefühl entstehen, da die Gestaltung nicht passt. Wenn euer Bad zu dieser Kategorie gehört, solltet ihr das schnellstens ändern! Es muss jedoch nicht immer eine kostspielige Komplettsanierung sein, um eurem Bad frischen Wind einzuhauchen. Während im eigenen Heim der Geldbeutel nicht mitspielt, stellen sich in Mietwohnungen die Vermieter quer. Unschöne Fliesen in altmodischen Designs, unmoderne Farben und veraltete Badkeramik sind die Folge. Doch was gibt es schöneres, als einen entspannenden Wellnesstempel, in dem die Sorgen des Alltags bei einer heißen, ausgiebigen Dusche in weiter Ferne rücken? Wir wollen euch heute ein paar tolle Tipps geben, wie ihr dem teuren Sanierungsunternehmen aus dem Weg gehen könnt, tausende von Euros spart und trotzdem eine große Veränderung erzielt. Natürlich müsst ihr trotzdem ein kleines finanzielles Polster bereithalten, um euren Traum von einem Wellnessbad Wirklichkeit werden zu lassen. Denn neben ein bisschen Farbe, neuen Handtüchern und passenden Wohnaccessoires bedarf es manchmal auch größeren Umbauarbeiten.